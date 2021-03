Staten brukte nesten dobbelt så mye på konsulenter som på eget embetsverk

Ifølge Aftenposten brukte staten samtidig 6,9 milliarder kroner på eget embetsverk. Tallet kommer fram i et svar fra finansminister Jan Tore Sanner (H) til Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Den statlige konsulentbruken er blitt veldig, veldig høy. Det er altfor lite politisk debatt om denne pengebruken, sier Vedum.

I svaret skriver finansministeren at «konsulenttjenester benyttes blant annet for å ha midlertidig tilgang til oppdatert spisskompetanse, for eksempel i forbindelse med IKT-prosjekter.»

– Generelt kan bruk av konsulenter bidra til innovasjon og effektiv ressursbruk i staten og til å hindre budsjettoverskridelser på store investeringer, skriver Sanner.

Sp-leder Vedum ønsker å bygge opp kompetanse ved universitet og høyskoler.

– Det kan bli en bevisst politikk at vi vil at en andel av utredningsoppdragene i Norge skal gå til Universitetet i Tromsø for eksempel. Og at vi vil bruke NTNU, høyskolen i Bø eller kanskje Handelshøyskolen i Bergen hvis det er noe som skal regnes på, sier han.