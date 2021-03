Norwegians kreditorer krever nesten 50 milliarder kroner

I et rettsmøte i irske High Court fredag ble det fastsatt at de fire siste kreditorene har et krav mot Norwegian på 6,1 milliarder kroner, skriver E24 søndag kveld. Disse fire var de siste gjenværende som motsatte seg planene til den irske rekonstruktøren som mener Norwegians kreditorer blir bedre stilt om selskapet overlever og får drive videre, enn om det slås konkurs.

I sin egen redningsplan, som først ble lagt fram for Oslo byfogdembete i februar og videre endelig presentert forrige torsdag, har Norwegian skissert at usikrede kreditorer kan ta sikte på å få tilbake 5 prosent av de fordringene de måtte ha. Det vil innebære at de fire siste trolig ikke får tilbake mer enn drøyt 305 millioner kroner av sine krav på 6,1 milliarder.

Den irske rekonstruktøren har anslått at Norwegians kreditorer til sammen har krav på mellom 48,1 og 49,7 milliarder kroner mot selskapet, skriver E 24.

Blant disse er det også 34.000 privatkunder som ikke kan regne med å få tilbake mer enn 5 prosent av det opprinnelige kravet de har på billetter som ennå ikke er refundert.

I et rettsmøte 18. mars skal kreditorer og aksjonærer formelt si ja eller nei til planen.

Samtidig med rettsmøtet i Irland fredag, la Norwegian også inn en begjæring om konkursbeskyttelse for konkursdomstolen i New York. Dette ble gjort som en følge av den pågående prosessen i Irland, opplyser Norwegians kommunikasjonsdirektør Espen Tumann til NTB søndag kveld.

Norwegian har også begjært oppbud for sitt amerikanske datterselskap Norwegian Air Resources US som ikke lenger har noen funksjon for flyeselskapet etter at alle langdistanserutene er lagt ned.