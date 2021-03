Søndag kveld, 7. mars, fikk HL-senteret kontoen deaktivert – uten verken advarsel eller begrunnelse, ifølge senteret. Fem dager senere, fredag kveld, var HL-senteret tilbake på Facebook. Men det skjedde uten at HL-senteret fikk noen forklaring på hva som hadde skjedd, eller hvorfor de nå var tilbake på Facebook.

Stengte også private kontoer

– Det har skapt stor frustrasjon at HL-senterets konto ble stengt uten varsel og forklaring, og attpåtil 12 private kontoer til ansatte. Vi er oppe igjen nå. Hva og hvorfor vet vi ennå ikke. Vi har bedt om en forklaring, og forventer svar, sier direktør Guri Hjeltnes til Journalisten.

Alle ble møtt med en standardmelding om at Facebook-kontoen var deaktivert fordi den ikke fulgte Facebooks «standarder».

«Hvordan kan verdens største sosiale medieplattform som ifølge seg selv jobber hardt mot spredning av fake news, aktivt fjerne forskningsinstitusjoner fra arenaen?» argumenterte HL-senteret på sine nettsider.

Aner ikke hvorfor de ble utestengt

Peter Münster, kommunikasjonssjef for Facebook i Norden, vet ikke hvorfor HL-senteret ble utestengt.

– Folk gjør feil på samme måte som teknologien gjør feil. Jeg kan ikke si om dette er en teknisk feil eller menneskelig feil, sier han til Journalisten.

Direktør Hjeltnes sier det er all grunn til å tenke over hvor sårbart det er at en gigant som Facebook bare kan skru dem av.

– Tenk på så mange kommuner det er som har etablert Facebook som sin plattform overfor innbyggerne, ja hele Organisasjons-Norge som bruker Facebook som sentral kommunikasjonskanal, sier HL-senterets direktør.