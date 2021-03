NRK-tabbe i beste sendetid: – Det er ikke noe morsomt

I nyhetsinnslaget ble nordmenn bedt om å komme seg hjem fra hytta. De fikk høre at flyplassene ville bli stengt, og nordmenn i utlandet ble bedt om å komme seg hjem til Norge.

Problemet var bare at nyhetsmeldingen var et gammelt opptak, fra mars 2020 da pandemien for alvor brøt ut i Norge.

– Det er ikke noe morsomt at sånt skjer. Programlederen måtte brått melde forfall og sendeleder hentet ut en reprise, men den var dessverre ikke sjekket godt nok. For inni der lå det en gammel nyhetssending, sier Bjørn Tore Grøtte, kanalsjef i NRK P1 til VG.

Den ett år gamle nyhetsmeldingen ble kringkastet i P1-programmet «Lørdagskveld med Pia Skevik».