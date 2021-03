Dagbladet: PST varslet om 16-årig av utenlandsk hemmelig tjeneste

Torsdag 4. februar ble 16-åringen, som kom til Norge på familiegjenforening fra Syria, pågrepet. Han har hele tiden nektet straffskyld.

Dagen før fikk Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ett hastevarsel fra en utenlandsk hemmelig tjeneste som hadde mistanke om at en ung gutt i Oslo planla flere terrorangrep, skriver Dagbladet lørdag.

– PST har ingen kommentarer til hvordan vi kom på sporet av 16-åringen, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til Dagbladet.

Styrket mistanke

Den unge gutten, som politiet mener er IS-sympatisør, skal etter det Dagbladet erfarer være lite samarbeidsvillig i avhørene med PST.

Etterforskningen skal likevel ha styrket mistanken mot gutten. Målet skal ha vært å drepe flest mulig, får Dagbladet opplyst. Fra før er det kjent at politiet mener 16-åringen planla å lage en dødelig giftblanding, som blant annet inneholdt nikotin.

Ifølge den første fengslingskjennelsen fra Borgarting lagmannsrett var 16-åringen i full sving med å blande gift som skulle brukes til å ramme tilfeldige «vantro», da politiet aksjonerte. Da fant politiet også en del ferdig blandet giftstoff.

Vil fengsle gutt på nytt

I tillegg skal funn på 16-åringens mobiltelefon ha styrket mistanken om «flere planlagte terrorangrep» i Oslo, får Dagbladet opplyst.

16-åringen er for tiden plassert i ungdomsfengsel og har sittet fem uker i varetekt. Fredag blir han framstilt for fornyet varetektsfengsling i Oslo tingrett.

Det er særlig krav om tidsfrister som påligger politiet når de etterforsker straffesaker mot barn. Under et fengslingsmøte i februar varslet PST at de tar sikte på å få gjennomført en rettssak mot 16-åringen allerede i begynnelsen av mai, og at den vil bli unnagjort på mellom seks og åtte rettsdager.