Frisører og tannleger vurderes stengt i Oslo

Så sent som tirsdag innførte Oslo kommune nye, strenge tiltak, men dersom tiltakene ikke er tilstrekkelige for å snu smittetrenden, kan frisører, tannleger og fysioterapeuter stå for tur, sier helsebyråd Robert Steen (Ap) til VG.

– Oslo har ligget høyt oppe i Europa når det gjelder byer det er naturlig å sammenligne seg med. Samme størrelse, samme kompleksitet, samme mobilitet inn og ut av byen både innenlands og utenlands. Vi har sett hva andre har gjort, når de har vært i tilsvarende situasjon. Det er den veien man må se hvis man skal gjette hva som står igjen, sier Steen.

Han er klar på at enda mer inngripende tiltak for å redusere mobilitet og kontakt mellom mennesker er neste skritt dersom smitten fortsetter å øke og belastningen på sykehusene blir for stor.

– Det kan være alt mulig, fra å stenge én-til-én-tjenester som frisører, tannleger, fysioterapeuter, blomsterhandlere, og så videre. Det er den type aktiviteter som man da må se på, det er jo det som står igjen.