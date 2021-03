872 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 872 koronasmittede i Norge. Det er 187 flere enn dagen før og 302 flere enn samme dag i forrige uke. 872 smittede på ett enkelt døgn er blant de høyeste døgntallene siden epidemien startet. Rekorden til nå ble satt 6. januar med 930 smittede.

Nesten 430.000 personer har nå fått første dose av koronavaksinen, og 231.000 personer har fått andre dose, og er fullvaksinerte.

Tror ikke Norge kan åpnes før 45-åringene er vaksinert

Norge kan ikke gjenåpnes før alle over 45 år er vaksinert, tror FHI. Da er mange nok vaksinerte til at sykehusene ikke lenger risikerer overbelastning.

– Vi tror ikke at vi er der før vi har vaksinert ned til 45 år. Foreløpige estimater viser at da har vi vaksinert en så stor andel av befolkningen at risikoen for at vi overbelaster helsevesenet er liten, sier smitteverndirektør Geir Bukholm ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Biden vil vaksinere alle vokse amerikanere fra mai

President Joe Biden sier han vil beordre helsemyndigheter landet over om å fjerne restriksjonene for hvem som kan få covid-19-vaksinen innen starten av mai.

Seneste innen 1. mai skal delstatene tilby vaksinen til alle voksne, uavhengig av alder, yrke og helsestatus, og ikke bare prioriterte grupper. Det var ett av Bidens hovedbudskap i talen klokken 20 torsdag kveld lokal tid, på ettårsdagen for nedstengningen i USA.

Federer trekker seg fra tennisturnering i Dubai

Veteranen Roger Federer blir ikke å se i ATP-turnering i Dubai i De forente arabiske emirater neste uke. Han vender i stedet tilbake til treningsfeltet.

Den 39 år gamle sveitsiske tennisspilleren meldte om avgjørelsen på Twitter natt til fredag. Torsdag tapte han sin andre kamp i Qatar Open, som var Federers første turnering på over ett år.

Oppløftende studie om Novavax-vaksines effekt

Det amerikanske selskapet Novavax melder at deres koronavaksine er mer enn 96 prosent effektiv i den siste testfasen.

Resultatene fra selskapets fase 3-studie blant 15.000 personer i Storbritannia er lovende og viser at vaksinen gir god beskyttelse mot mild og alvorlig koronasykdom, skriver NBC News.