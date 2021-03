Tidligere aksjemegler frifunnet i ankesak om eierandeler i gullgruveselskap

Sjursen (47) ble onsdag frifunnet av Borgarting lagmannsrett der han var tiltalt i ankesaken sammen med konsulent Jan Anders Vestrum.

Oslo tingrett dømte i 2019 de to til fengsel i halvannet år, men den tredje medtiltalte Petter Dragesund ble frifunnet.

De tre var tiltalt for i 2010 å ha unnlatt å oppfylle en garanti som ble gitt tolv selgere av aksjer i gruveselskapet Crew Gold.

Fikk ikke kompensasjon

Selgerne var blitt lovet en kompensasjon dersom aksjene ble solgt videre for et høyere beløp i forbindelse med at russiske Severstal kjøpte gruveselskapet. Det ble de, men selgerne fikk aldri vite om noe videresalg i garantiperioden.

Det sparte, iflge Økokrim, de russiske kjøperne av aksjene fra å betale opptil 188 millioner kroner.

Under ankesaken i lagmannsretten ble Sjursen frifunnet, mens dommen mot Vestrum ble opprettholdt.

Ikke forsett

– Lagmannsretten kom enstemmig til at Jan Anders Vestrum er skyldig etter tiltalen. Kjetil Sjursen, som bidro til aksjehandlene som megler i Pareto, ble frifunnet for både grovt bedrageri og markedsmanipulasjon under dissens 4-3, skriver Borgarting om dommen onsdag.

Lagmannsrettens flertall mente det var rimelig tvil om Sjursen innså at det var Severstal som var den reelle aksjekjøperen og kom derfor til at vilkåret om forsett ikke var oppfylt.

Foruten fengselsstraff på halvannet år må Vestrum også betale 15,7 millioner kroner i inndragning, foruten sakskostnader på 50.000 kroner.