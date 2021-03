Lier skjerper koronatiltak – stenger treningssentre og alkoholservering

Torsdag ble det meldt om 14 nye smittede i kommunen. Hegg skole er plassert på rødt nivå , og torsdag ble elevene hjemsendt.

Formannskapet vedtok innstrammingene i den lokale koronaforskriften torsdag kveld.

Det blir forbudt med utendørs og innendørs arrangementer, med unntak av begravelser, bryllup, konfirmasjon og dåp.

Det blir videre forbudt å skjenke alkohol, og treningssentrene og en rekke andre steder der det foregår fritidsaktiviteter, må stenge.

Videre endres avstandskravet fra 1 til 2 meter i en rekke situasjoner.

Vedtakene kommer etter anbefaling fra kommuneoverlege Ingrid Bjerring, som onsdag sa at det er behov for et «krafttak til over påske».