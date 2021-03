Norge setter vaksinen fra AstraZeneca på vent

Det opplyser smitteverndirektør Geir Bukholm ved Folkehelseinstituttet (FHI) på et pressemøte torsdag.

Det skjer etter at vaksineringen med AstraZeneca er satt på vent i Danmark og minst fem andre land etter at flere vaksinerte har fått blodpropp.

Vaksineringen i Norge stanses fram til det er fastslått om vaksinen kan knyttes til blodpropp. Ett dødsfall i Danmark regnes som mistenkelig.

– Vi avventer for å se om det er noen sammenheng mellom vaksinasjonen og disse tilfellene av blodpropp, sier Bukholm.

Hvorvidt blodproppene og det ene dødsfallet skyldes coronavaksinen, er ikke klart. Det danske legemiddelverket opplyser at vaksinen kom fra samme parti som vaksinen til en østerriksk sykepleier som døde nylig. Det er et parti på 17 millioner doser, som er distribuert til 17 EU-land.

Over 120.000 vaksinert med AstraZeneca i Norge

Danske myndigheter opplyste tidligere torsdag at fem europeiske land gjør som dem og stanser bruken foreløpig. De andre landene er Østerrike, Estland, Litauen, Latvia og Luxembourg, skrev Euronews onsdag kveld.

I Danmark har de satt vaksineringen på pause i 14 dager, og Bukholm sier FHI håper å ha på plass en avklaring innen den tid.

FHI stanser distribusjonen av AstraZeneca-vaksinen til norske kommuner. De som allerede er sendt, skal lagres lokalt.

– I Norge er det så langt vaksiner 121.820 personer med AstraZeneca. Denne pausen innebærer at vi stanser utsendelse av AstraZeneca-vaksiner inntil videre. De dosene som er sendt ut lagres forskriftsmessig på stedet, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI.

Han påpeker at AstraZeneca allerede hadde varslet forsinkelser i leveransene de neste ukene, men at denne pausen kan føre til at vaksinasjonsprogrammet blir noe forsinket.

Gransker alle meldte bivirkninger

Legemiddelverket gransker alle meldte bivirkninger etter coronavaksinering for å se etter spor av blodpropp. De understreker at det er få tilfeller.

Fagdirektør Steinar Madsen sier til NTB at det er viktig å huske på at blodpropp er en svært sjelden bivirkning som man ennå ikke kan fastslå at henger sammen med vaksineringen.

Steinar Madsen i Legemiddelverket understreker at det er svært sjelden med alvorlige bivirkninger etter coronavaksinene. Foto: Berit Roald / NTB

– Vi skal gå gjennom alle bivirkningsmeldinger som kan ha med blodpropp å gjøre, sier Madsen.

Han legger til at det foreløpig ikke ser ut til at det er flere tilfeller av blodpropp i befolkningen som er vaksinert enn blant folk som ikke er det.

– Men vi ser også på enkeltpasienter for å se om det er forhold som gjør at de kan ha større risiko, sier Madsen.

Han regner med å få flere detaljer fra danske myndigheter om hvorfor de mistenker at vaksinen kan føre til blodpropp.