Smitten faller kraftig blant de eldste i Norge

Selv om økende smittetall har ført til ny nedstengning og elever som sendes hjem fra skolene, har antallet smittede over 80 år gått ned med 81 prosent de siste fire ukene, skriver Aftenposten.

Det betyr at vaksineringen av de eldste, og innsatsen for å beskytte de eldste ser ut til å ha meget stor effekt. Nesten 410.000 personer har fått første dose av koronavaksinen, og 214.000 har fått andre dose, og er nå ferdig vaksinerte.

I januar ble over 344 personer over 80 år smittet. De siste fire ukene er bare 67 personer over 80 år er smittet i hele Norge.

I løpet av den tredje bølgen fra uke 6 har 11.400 personer fått påvist covid-19. Men eldre over 80 år utgjør bare 0,6 prosent av disse.

Aftenposten har bedt Folkehelseinstituttet om kommentar, men FHI har ikke hatt anledning til å stille til intervju.