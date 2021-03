Storbritannias utenriksminister besøker Norge

Storbritannias utenriksminister Dominic Raab besøker torsdag Norge for å diskutere endringene i forholdet mellom Norge og Storbritannia etter brexit.

Raab skal han ha møter med utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) og vil også møte utenriksministrene i de øvrige nordiske landene digitalt. Raab reiser hjem allerede i ettermiddag.

NSM holde Sikkerhetskonferansen 2021

Dagen etter at det kjent at Stortinget på nytt var utsatt for et alvorlig dataangrep, arrangerer Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) den årlige Sikkerhetskonferansen.

Statsminister Erna Solberg åpner den digitale konferansen hvor også ledelsen for politiet og Etterretningstjenesten deltar.

EMA vurderer Johnson & Johnsons vaksine

EUs legemiddeltilsyn EMA skal vurdere Johnson & Johnsons koronavaksine, som allerede er nødgodkjent i USA. Det er ventet at vaksinen får grønt lys til bruk i EU.

Foreløpig er ingen dato fastsatt, men Folkehelseinstituttet håper at de første dosene av vaksinen kan komme til Norge i løpet av kort tid. Vaksinen er viktig for framdriften i det norske vaksinasjonsprogrammet.

Biden taler på ettårsdagen for nedstengningen i USA

President Joe Biden vil ta opp de mange ofrene som det amerikanske folket har gjort i løpet av året, og han vil også snakke om den gigantiske krisepakken som Kongressen har vedtatt.

Onsdag ble Bidens hjelpepakke på 1.900 milliarder dollar vedtatt av det demokratiske flertallet i Representantenes hus.

NHOs har representantskapsmøte

NHO holder representantskapsmøte der de skal vedta sin forhandlingsposisjon foran årets lønnsoppgjør. Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, noe som betyr at det kun forhandles om lønn.

I februar varslet LO at de vil kreve at kjøpekraften sikres, og de vil prioritere et løft for lavtlønte, samt likelønn og seriøsitet i arbeidslivet i året oppgjør.

Viktor Hovland skal spille i Florida

Fra i dag skal Viktor Hovland spille Players Championship i Ponte Vedra Beach i Florida. Der får 23-åringen en ny sjanse etter at han falt helt gjennom i Arnold Palmer-turneringen forrige helg og endte på en 49. plass.

Nordmannen er for tiden ranket som nummer 13.-plass på PGA-rankingen.