Solid overtak for venstresiden i ny måling

Høyre går tilbake 2,3 prosentpoeng til 22,8 prosent. Ap følger etter med 22,7 prosent, et fall på 1,9 prosentpoeng fra februar.

Senterpartiet får 20,7 prosent, som er 1,6 prosentpoeng høyere enn i februar. Det går fram av målingen som er gjort på oppdrag for FriFagbevegelse , Dagsavisen og Avisenes Nyhetsbyrå.

Mandatfordelingen gir Ap og Sp 80 stortingsrepresentanter. Legger man til representantene fra MDG, Rødt og SV får de rødgrønne og venstresiden 110 av 169 seter på Stortinget i denne målingen.

Både Rødt og MDG vipper over sperregrensen, mens Venstre og Kristelig Folkeparti er langt under, noe som bidrar til at venstresiden har et solid overtak. Det betyr i praksis 14 representanter i minus til Venstre, KrF og Erna, og 14 i pluss til Rødt, MDG og de rødgrønne.

Partienes oppslutning i prosent (endring fra februarmålingen i parentes):

Ap 22,7 (-1,9), Høyre 22,8 (-2,3), Frp 9,2 (+1,1), Sp 20,7 (+1,6), SV 7,8 (+0,5), Venstre 2,2 (-1,1), KrF 2,9 (-0,2), MDG 4,1 (+0,2) og Rødt 4,9 (+2).

Målingen er tatt opp mellom 1. og 8. mars og 966 personer er intervjuet. Feilmarginen på målingen er mellom 1 og 3 prosentpoeng og størst for de største partiene.