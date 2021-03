Lillestrøm og Lørenskog vedtok enda strengere coronatiltak

I Lørenskog ble kommunedirektørens anbefaling enstemmig vedtatt i et formannskapsmøte onsdag ettermiddag, melder Romerikes Blad.

Anbefalingen gikk ut på stopp i fritidsaktiviteter innendørs, at maks ti kan delta av gangen i fritidsaktiviteter utendørs for barn og unge, samt forbud mot organiserte fritidsaktiviteter utendørs for voksne.

Fra før var det rødt nivå i skoler og barnehager.

I Lillestrøm var det foreslått å innføre de samme tiltakene som i nabokommunen. Også her ble kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Tiltakene vil gjelde fram til påske.