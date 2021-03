#Hardangervidda #RV7 er totalt 9 personer + brøytemannskap i den fastkjørte kolonnen. Stor fare for at bilene må stå igjen, håper et å få dradd ut traileren med alle personene ombord ned til Leiro. Alternativt er Røde Kors og snøscootere til Dyranut. Krevende værforhold.