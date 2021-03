Til NRK forteller kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen om smittede som nekter å «fortelle hele historien» når smittesporerne skal kartlegge smittevei og varsle potensielle andre smittede. Det gjelder spesielt ungdom, og Johannessen er bekymret for hvilke konsekvenser det kan få.

– Vi ser at det er en del unge mennesker som får påvist smitte, og som kanskje ikke har overholdt alle smittevernreglene i ferien. Da er det viktigere at du forteller hvem du har møtt, enn at du ikke har lyst til å si at du ikke har fulgt anbefalingene, sier Johannessen.

Saboterer smittesporingsarbeidet

I verste konsekvens saboterer det smittesporingsarbeidet og gjør at utbrudd får vokse ut av kontroll. Johannessen ber foreldre ta ansvar for at deres barn er informert om hva et slikt brudd kan medføre.

– Det er viktig for oss å få frem at dette er man pliktig til, det er ikke noe valgmulighet om du vil fortelle eller ikke fortelle. Dette her er din plikt. Hvis ikke du gjør det, så kan du straffes.

«Coronaskam»

Allerede i fjor sommer dukket problematikken rundt «coronaskam» opp. Folk som har gått imot anbefalingene eller brutt smittevernreglene og blitt utviklet symptomer, opplever skam og unnlater å teste seg, skrev ABC Nyheter i juli i fjor.

– Skyld og skam har aldri vært til hjelp i kamp mot smittsomme sykdommer, tvert imot, sa Bent Høie under en pressekonferanse forrige sommer.

Da var det fryktet at mørketallene lå hos folk som dro på svenskehandel og på utenlandsreiser. Nå fryktes det at folk ikke er ærlige om ansamlinger av store grupper og hvem de har oppholdt seg med i vinterferien.

Smitteøkningen i Drammen kom rett etter at vinterferien i byen var omme. I løpet av det siste døgnet fikk 32 personer påvist coronavirus. Hos seks av dem er smitteveien ukjent.