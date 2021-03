To omkom og tre er skadd i møteulykke i Alta

Ulykken skjedde i Kvenvik utenfor Alta. Den ble først meldt like etter klokka 20. En time senere kom opplysningen om at det var en dødsulykke.

– Politiet har fått bekreftet at to personer har omkommet i møteulykken. Tre personer er skadd, melder politiet i Finnmark på Twitter.

Innsatsleder Stian Johnsen i Finnmark politidistrikt sier til NRK at det var både voksne og unge involvert i ulykken.

Personbilene frontkolliderte i en slak sving mellom de to tunnelene på østsiden av Kvenvik. Det er 80-sone på strekningen.

Store materielle skader

Klokka 20.20 opplyste operasjonsleder Leo Johansen i Finnmark politidistrikt til Altaposten at to personbiler hadde kollidert mellom de to tunnelene på østsiden av Kvenvik.

– Det er store materielle skader. Det er også personskade. Det ble gitt hjerte- og lungeredning i den innledende fasen, sa Johansen da til avisa.

Det var til sammen fem involverte i ulykken. To ble altså bekreftet døde på stedet, mens de tre andre er fløyet til sykehus.

Finnmarkssykehuset opplyste klokka 21.27 at tre pasienter ble fraktet til Universitetssykehuset i Tromsø. Tilstanden for de skadde er ikke kjent.

Det er stedvis glatt på stedet, med spor av bar asfalt i isdekket, skriver avisa.

Krisestab

Alta kommune opplyser at de har satt krisestab etter ulykken.

– I forbindelse med bilulykken ved Kvenvik har Alta kommune satt krisestab. Pårørende følges opp av psykososialt kriseteam og prest, skriver kommunen i en pressemelding ifølge Altaposten.

– Varsling av pårørende pågår. Kommunalt kriseteam har kommet sammen. Etterforskning rundt hendelsesforløp er i gang, skriver politiet i en oppdatering klokka 22.29.