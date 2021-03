Solberg har invitert Kamala Harris til Norge

Solberg hadde tirsdag ettermiddag et telefonmøte med den amerikanske visepresidenten.

– Vi snakket blant annet om at Norge har en del å tilby når det gjelder nullutslippsløsninger, og derfor inviterte jeg henne til å komme til Norge og se når verden åpner opp igjen for det. Vi får se når de får tid, sier Solberg til NTB.

Hun er glad for at USA nå er med på Parisavtalen igjen, og at klima løftes høyt på agendaen av den nye administrasjonen.

– Hun virket veldig interessert i å se på det vi har av nullutslippslønninger, som CCS og hydrogensatsing, og ikke minst omstillingen til nullutslipp på sjøfart, sier Solberg.

Andre toner enn under Trump

Visepresident Kamala Harris, her etter å ha mottatt andre dose av en coronavaksine 26. januar. Foto: Patrick Semansky / AP / NTB Foto: NTB scanpix

Ellers snakket de to blant annet om kvinner og utdanning, Arktis og sikkerhetspolitikk.

– Det synes å være litt andre toner enn under den forrige administrasjonen når det gjelder internasjonale organisasjoner og multilateralt samarbeid, sier Solberg, som understreker at Norge også hadde et godt forhold til USA om sikkerhetspolitiske spørsmål under Trump

– Snakket dere om Trump?

– Nei.

Amerikanske styrker

Tirsdag møttes også USAs chargé d'affaires i Norge Richard Riley og Norges forsvarssjef Eirik Kristoffersen på Ørland, hvor amerikanske styrker er utplassert. Riley ga ifølge NRK uttrykk for at amerikanerne ønsker å øve mer i Norge.

Amerikanske styrkers øvelser og trening i Norge ble også tema i samtalen mellom Solberg og Harris.

– Det er veldig bra at de øver mer i Norge. Dette skjer i tråd med den strategien som er laget om at man har flere folk på trening i litt kortere tid, mens man har færre i snitt over andre perioder. Det er i vår sikkerhetsinteresse at soldater fra andre land har trent under norske forhold, sier Solberg.

– Strategi

– Hva tror du russerne synes om det?

– Russerne vet at dette har vært en strategi for Norge over veldig mange år og kommer til å være det fremover. Russerne driver også med mer trening og aktivitet. Og så må vi passe på mengden, sier statsministeren.

For tiden er Riley den øverste lederen ved USAs ambassade i Norge fordi det ikke er noen ambassadør. Solberg fikk ikke noen beskjed om når det eventuelt kommer ny ambassadør utnevnt av den nye administrasjonen.