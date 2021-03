Rolls-Royce stanser salg av Bergen Engines til russisk selskap

Ifølge nyhetsbyrået AFP stanses salgsprosessen på grunn av norske myndigheters bekymring for den nasjonale sikkerheten.

Selskapet understreker overfor NTB at salget ikke er stanset for godt, men at transaksjonen er satt på pause etter anmodning fra den norske regjeringen mens saken gjennomgås.

– Vi ønsker fortsatt å selge Bergen Engines til TMH, som vi tror vil være en sterk strategisk partner for virksomheten, såfremt det blir et positivt utfall av regjeringens undersøkelser, skriver Rolls-Royce i en epost.

– Varslet på riktig måte

I en kommentar til nyhetsbyrået AFP opplyser Rolls-Royce at selskapet har overholdt myndighetens krav.

– Vi varslet regjeringen på riktig måte før vi kunngjorde salget av Bergen Engines. Vi forstår imidlertid at den norske regjeringen nå ønsker å undersøke avtalen nærmere, og Rolls-Royce vil samarbeide på alle måter vi kan med den gjennomgangen, sier selskapets talsmann Richard Wray sa i en epost.

Salgsprosessen er nå blitt stanset, slik selskapet er blitt bedt om, legger han til.

– Hvis en bedrift som leverer til Forsvaret, blir solgt til en aktør som vi ikke kan ha et sikkerhetssamarbeid med, så må vi se etter nye leverandører. Så enkelt er det. Da kan vi ikke fortsette samarbeide t, har forsvarssjef Eirik Kristoffersen uttalt til TV 2.

– Stor usikkerhet

Tidligere tirsdag kom justis- og beredskapsminister Monica Mæland på banen.

– Vi er nå på et punkt hvor det er stor usikkerhet rundt nasjonale sikkerhetsinteresser. Når det er så stor usikkerhet, plikter vi å rydde den av veien, sa Mæland under en hastig innkalt pressekonferanse på Stortinget.

Flere departementer og tjenester har jobbet med saken, som omfatter salget av Bergen Engines til russiske TMH International. Tirsdag varslet regjeringen at den vurderer å bruke sikkerhetsloven til å stanse det planlagte salget.

Britiske Rolls-Royce kunngjorde 4. februar at de har signert en avtale om å selge motorfabrikken i Bergen til det russisk-kontrollerte selskapet for 1,6 milliarder kroner.

Formelt er selskapets Sveits-baserte internasjonale filial som har kjøpt Bergen Engines.