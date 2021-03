Faren til IS-tiltalt kvinne betalte menneskesmugler for å få datteren ut av Syria

– Jeg så at forholdet mellom henne og Bastian var elendig. Det var vondt å se, sa den IS-tiltalte kvinnens far da han tirsdag vitnet i rettssaken mot datteren.

Han reiste til Syria mot slutten av 2013 for å besøke datteren og se hvordan hun hadde det. Han fortalte at kvinnens ektemann, Bastian Vasquez, som hun hadde reist for å slutte seg til i februar samme år, var svært kontrollerende.

– Da han kom hjem, kastet han klærne sine på gulvet som en femåring og krevde at hun måtte rydde dem opp. Det var hun som ordnet alt hjemme, sa han.

– Jeg følte at min datter var en slave. Hun hadde mistet alle sine rettigheter. Det var som et fengsel, sa han gråtkvalt.

– Han kunne ha drept oss begge

Faren forsto først at datteren var i Syria etter at han kom til en telefonsvarer på arabisk der det ble sagt noe om Syria, da han forsøkte å ringe henne. Han hadde deretter jevnlig kontakt med datteren gjennom telefonsamtaler og meldinger.

– Den første tiden fortalte hun veldig positivt om hvordan hun hadde det. Så sa hun at hun ville hjem, før hun igjen sa at hun ville bli.

Etter en stund bestemte mannen seg for å reise til Syria for å besøke datteren.

– Jeg ville se sannheten med egne øyne og kanskje få henne med meg hjem.

Han fryktet også at datteren kunne bli hjernevasket.

– Jeg var redd for at hun kunne blir brukt som selvmordsbomber eller hva det måtte være, sa faren.

Under sin forklaring i retten fortalte mannen at datteren ga uttrykk for at hun hadde to måter å komme seg hjem på. Hun måtte enten få en fatwa – som er en tillatelse fra en religiøs leder – eller få tillatelse fra Vasquez til å reise til den tyrkiske grensen.

– Jeg snakket ikke med Bastian om å få henne med hjem. Hadde jeg gjort det, hadde jeg ikke vært her i dag. Ikke hun heller. Han kunne ha drept oss begge, sa han.

Betalte menneskesmugler

Da faren var tilbake i Norge igjen, jobbet han kontinuerlig med å få datteren hjem. Han tok blant annet kontakt med den tyrkiske ambassaden i Norge og flere kurdiske organisasjoner for å forsøke å få hjelp. Han var også i kontakt med advokat Bjørn Nærum.

Datteren spurte senere om faren kunne betale menneskesmuglere for å få henne hjem.

– Det ble til at jeg betalte 36.000 kroner til en irakisk smugler. Jeg har ikke lettjente penger, så det var vanskelig for meg å få skrapet sammen pengene, sa faren.

Menneskesmugleren holdt imidlertid ikke sin del av avtalen, og det ble ikke noe smuglingsforsøk.

– Hvis hun ikke hadde sagt at hun ville hjem, hadde jeg aldri holdt ut alle disse årene, sa faren.

Søsteren: – Hun var klar på at hun kom til å dø

Den tiltalte hadde også kontakt med sin søster da hun var i Syria, og søsteren vitnet også i retten tirsdag.

Hun fortalte om en meldingsutveksling sommeren 2018, da IS ble hardt presset i Syria og hadde lidd store tap. Tiltalte forklarte da at hun fryktet for livet sitt.

– Da hadde hun gitt opp og var 100 prosent klar på at nå kom hun til å dø. Hun sa at hun hadde hørt bomber veldig nært og sa ha det i meldingene, sa søsteren.

– Merket at hun var forelsket i Bastian

Den tiltalte kvinnen har tidligere forklart i retten at familien forsøkte å få henne til å gifte seg med en fetter i Pakistan. Faren bekreftet dette, men sa at forsøket ble dumt og helt feil.

Kort tid etter at det var snakk om giftermålet med fetteren, ble datteren sammen med Bastian Vasquez.

Førsteinntrykket av Vasquez var ikke særlig godt, forklarte faren. Datterens kjæreste kom blant annet for sent da faren skulle møte ham første gang.

– I en samtale med henne etter møtet merket jeg likevel at hun var forelsket. Men jeg visste ikke at hun var så forelsket at det skulle gå som det gikk, sa faren.