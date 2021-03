Kommunen er gjort oppmerksom på at en person har misbrukt identiteten til en helsearbeider for selv å få time for vaksinering, skriver Bodø kommune i en pressemelding.

Kommunen politianmelder nå forholdet.

– Vi ser svært alvorlig på denne saken, og alle slike forhold vil bli politianmeldt, sier helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Kommunen har nå iverksatt ekstra tiltak for å hindre at noe slikt kan skje igjen.