Høyre vil gi fast ansatte rett til seks måneders gründer-perm

– For å bevare velferden må vi skape de nye jobbene. Gründere og entreprenørene blir helt avhengig i det arbeidet, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) til NTB.

Hofstad Helleland leder også Høyres programkomité, som for tiden jobber med nytt partiprogram.

Forslaget i andreutkastet som legges fram tirsdag, går ut på å gi ulønnet permisjon på seks måneder til faste ansatte som ønsker å starte egen bedrift.

Modellen er hentet fra Sverige, men med noen tilpasninger for det norske arbeidsmarkedet. Etter permisjonen kan arbeidstakeren gå igjen i samme stilling og med samme lønn som man hadde før.

– Ser det fungerer i Sverige

De som kanskje har best forutsetninger for å lykkes som gründere, er også de med minst grunn til å forsøke, ettersom de ofte allerede har gode og sikre jobber, ifølge Hofstad Helleland.

– Vi ser i Sverige at de har en ordning som fungerer, det er lettere å starte egen bedrift og dermed skape flere arbeidsplasser. Nå ser vi at det står over 200.000 nordmenn delvis eller helt uten jobb, som en stor konsekvens av koronapandemien. Vi må gjøre alt vi kan for at arbeidsledigheten ikke skal bite seg fast, sier Helleland.

Staten skal få bort hindre

Hun legger til at en del av tiltakene vil være få bort «alle hindre» for gründere:

– Dette kan gjelde veldig mye forskjellig. Vi vet at det kan være for mye byråkrati, men et hinder kan også være tilgang på kapital. Arbeidsmiljøloven er også en av de tingene vi må se på. Vi er opptatt på at det offentlige skal legge til rette for at gründere får startet opp.

Ifølge Hofstad Helleland vil forslaget kunne føre til at flere kommer i arbeid. Hun avviser at det kan bli flere midlertidige stillinger.

– At flere faste prøver seg som gründere, vil gi større mobilitet i arbeidsmarkedet slik at flere som står utenfor markedet, vil komme inn og få seg erfaring. Da får flere folk prøvd seg, sier Helleland.