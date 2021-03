FHI: 41.000 AstraZeneca-doser ikke satt

Til sammen er 127.000 doser til nå sendt ut til helseforetak og kommuner. Men i det digitale registreringssystemet SYSVAK er det kun registrert 86.000. Det gir en forskjell på 41.000, skriver VG.

– Det kan være det er en mindre opplevelse av hast, for disse kan stå i kjøleskapet over tid, sier overlege Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet (FHI) til avisen.

AstraZeneca-dosene brukes først og fremst på helsepersonell. FHI prøver nå å finne ut av hvorfor dosene ikke er registrert som satt.

– Jeg holder det ikke for usannsynlig at det er litt mindre etterspørsel for denne vaksinen, det er grunn til å følge med på det, sier Stuwitz Berg.

Det kan også være at sykehus vaksinerer i sakte tempo fordi flere ble sykmeldt på grunn av bivirkningene. Leveransene på AstraZeneca har også vært mer ujevne enn andre, noe som gjør at helseforetak ikke får planlagt like godt. Det kan også skyldes vinterferie.

– Så kan det være en faktor at noen helsepersonell sier nei, sier overlegen.