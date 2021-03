Mann dømt for å ha svindlet kvinne for over to millioner kroner

Det er samme straff som mannen fikk da saken var oppe i Bergen tingrett i fjor sommer, skriver Bergens Tidende.

Bedrageriet mannen sto tiltalt for skjedde i Bergen i 2014. Kvinnen døde i 2016. Lagmannsretten er enstemmig kommet til at mannen fikk utbetalt over to millioner kroner fra kvinnen mannen oppgir å ha truffet via en datingside på nettet.

Mannen nektet straffskyld og har forklart at han kun lånte 187.000 kroner, men retten tror ikke på mannens forklaring.

Dommerne mener han bevisst svindlet til seg pengene ved å si at det var lån – men at han var uten evne eller vilje til å betale tilbake.

Mannen er tidligere domfelt ni ganger. I 2008 ble han dømt for bedrageri mot tre andre kvinner. I tillegg til fengselsstraffen er mannen dømt til å betale i overkant av 2,2 millioner kroner i erstatning til kvinnens dødsbo.

Mannens forsvarer, advokat Alexander Gonzalo Sele, sier klienten er uenig i rettens bevisvurdering og ønsker å anke.