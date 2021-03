FHI: Vi er i pandemiens vanskeligste periode

Overlege Preben Aavitsland sier til Fædrelandsvennen at han er bekymret over smittesituasjonen langs hele kysten, fra svenskegrensen til Stavanger.

Han viser til at det er mer smitte i de tettere bebodde byene langs kysten, og han er særlig bekymret for Oslo-området.

– Vi må holde stand mot et mer smittsomt virus, samtidig med at alle er slitne. Nå er det viktigere enn noen gang at alle tar ut de siste kreftene. Vi er inne i den vanskeligste perioden av pandemien, sier han.

Overlegen sier det nok er først ut i månedsskiftet april-mai at mange kan vaksineres samtidig. Derfor vil både mars og april og deler av mai bli vanskelige.

Aavitsland sier videre at det er kommunene selv som må sørge for å håndtere situasjonen med tilpassede tiltak.