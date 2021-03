NHO venter kraftig fall i hjemmekontorbruk etter pandemien

– Rundt 30 prosent av timeverkene er blitt gjort hjemmefra under coronapandemien, ifølge våre medlemsundersøkelser, sier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO.

I Næringslivets økonomibarometer (NØB) fra fjerde kvartal viser tallene imidlertid at antallet arbeidstimer som blir utført på hjemmekontor, vil falle dramatisk etter pandemien. Anslaget til NHO er at det kun vil være 7 prosent.

Tallene fra NØB viser at svært få bedrifter opplever at de har økt produktivitet på hjemmekontor. Dørum forteller at ledelsen i ulike bedrifter føler de mister grepet og fellesdisiplinen som oppstår i et kontorlandskap. Samtidig forteller mange bedrifter at de er blitt mer kreative.

– Jeg har jo tenkt at det som går tapt når folk sitter hjemme, er dialogen rundt kaffeautomaten og andre steder, sier sjeføkonomen.

Han understreker at hjemmekontorbruken trolig kommer til å øke sammenlignet med før pandemien.

– Men det er ingen revolusjon i disse tallene, konkluderer Dørum.