Uenighet i Tromsø kommune om massetesting

– Jeg vil anbefale at alle tester seg nå. Da har vi mulighet til å oppdage de som er symptomfrie, sier leder ved coronasenteret, Per Harald Korsmo, til NRK.

I en pressemelding opplyser kommunen at dette ikke er kommunens anbefaling.

«Oppfordringen er slik den har vært de siste dagene: Dersom man har vært på et av stedene der det har vært smitte, oppfordrer vi til å teste seg. Denne listen er på kommunens nettside og oppdateres. Har man symptomer på forkjølelse eller luftveissymptomer, oppfordrer vi også til å teste seg», heter det i pressemeldingen.

Kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen mener at man bør ha en lav terskel for å teste seg, men hun er uenig med Korsmo om at alle burde teste seg, uavhengig av symptomer.

– Anbefalingene om test gjelder de som oppfyller testkriteriene fra FHI, sier hun til NRK.