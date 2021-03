Til Romerikes Blad sier Ullensaker-ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher (Ap) at et slikt arrangement er å motvirke arbeidet som ellers gjøres for å hindre smittespredning.

Avisens bilder fra treffet viser at mange av personene verken holdt avstand til andre eller brukte munnbind. Maksgrensen for sammenkomster i Ullensaker 20 personer.

Ordføreren frykter slike samlinger blir kilden til større utbrudd, og sier det er trist at ikke miljøet er med på å ta det ansvaret vi alle må ta nå.

– Det er ekstra viktig i Ullensaker hvor vi har en urovekkende smitteutvikling. Og det er jo særlig i denne aldersgruppen, blant unge voksne, vi ser en stor økning i smitten, sier Schumacher.

Tim André Hammersborg Dahl, som sto bak arrangementet på Facebook, sier til avisen at han forstår ordførerens synspunkt.

– Jeg skjønner at han blir skuffet av at vi lager et stort oppmøte med folk. Likevel mener jeg det er verre ting å ta tak i enn et lite biltreff, sier han og legger til at de aller fleste satt inne i bilene og holdt god avstand for å hindre smitte.

– Personlig synes jeg det er bedre at folk kan komme seg litt ut i stedet for å sitte inne foran tv-en eller PC-en, sier Dahl.