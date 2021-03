Pasient fikk påvist coronasmitte etter opphold på rehabiliteringssenter

Rehabiliteringssenteret fikk meldingen søndag. Pasienten fikk påvist coronasmitte etter at vedkommende kom hjem fra senteret tirsdag, skriver Firda.

Leder Johanne Bergstad Osland sier at de har satt i gang smitteverntiltak. Totalt 21 pasienter og sju ansatte var i samme gruppe som pasienten. Alle 65 pasientene på senteret blir testet for viruset. De blir isolert på rommene sine fra og med søndag, som ledelsen sier de må gjøre for sikkerhets skyld.

Senteret sier de håper viruset ikke har spredd seg videre, og at de vil få svar på coronatestene kjapt.