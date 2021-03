Kvinne angrepet etter å ha meldt fra om utforkjøring

Politiet fikk beskjed klokken 02.25 om en bil som hadde kjørt ut av veien og ut på et jorde ved Grindaberget i Bærum.

– Vi fikk melding om ulykken fra to meldere. Den ene var en kvinne som var i området og som ringte politiet for å melde fra. To personer som løp fra bilen så henne da hun ringte og gikk til angrep på henne med spark og slag, sier operasjonsleder André Kråkenes i Oslo politidistrikt til NTB.

Kvinnen har fått lettere skader og blir tatt hånd om av ambulansepersonell.

– Bilen har etter all sannsynlighet hatt stor fart da ulykken skjedde, og vi har hundepatruljer i gang for å lete etter de to mistenkte. Vi prøver å få kontakt med eier av bilen, opplyser Kråkenes.

Klokken 04.32 opplyser politiet at de har pågrepet to personer på en privatadresse i Bærums Verk, mistenkt for å være involvert i hendelsen.