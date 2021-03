Åtte nye coronasmittede i Drammen

– Seks av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. Én person har fått påvist smitte etter reise i utlandet, mens smitteveien er ukjent for den siste, skriver Drammen kommune på sine nettsider.

Sist torsdag rapporterte kommunen om 16 nye smittetilfeller i løpet av ett døgn. Dette var det høyeste tallet på mer enn 40 dager.

– Antall nye smittetilfeller holder seg fortsatt stort sett under ti om dagen. Det skal vi være glade for. Vi har bra oversikt over smittetilfellene i kommunen, men situasjonen er særdeles skjør når vi ser hvordan de muterte virusvariantene sprer seg i stor fart i mange andre kommuner, sier kommuneoverlege John David Johannessen.