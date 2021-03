– At så mange smittede har ukjent smittekilde, er urovekkende og viser at UK-varianten smitter lettere enn den «gamle» virusvarianten, uttaler kommuneoverlege Kristian Krogshus til avisa.

Moss Ishall er stengt på grunn av et smittetilfelle. To av tilfellene er knyttet til Nøkkeland skole, og til sammen er fem av de smittede det siste døgnet under 18 år.

Siden mandag er det meldt om 91 smittetilfeller i Moss.