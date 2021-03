Kronprins Haakon hyller dronningen

I et intervju med Vårt Land forteller kronprins Haakon (47) om hvordan morens kamp har formet han. Kronprinsen hyller hennes ståpåvilje og krav om endringer i det konservative kongelige hoff.

– Det hadde vært mye lettere for henne å gå rett inn i den rollen som det ble lagt opp til at hun skulle ta, da hun kom inn i familien. Kongehuset er jo en type institusjon som er litt konservativ av natur, ikke sant, sier kronprinsen til Vårt Land.

(Saken fortsetter under bildet)

29. mai 1968 fikk Sonja Haraldsen sin Kronprins Harald. Foto: Vidar Knai / NTB

Det var i 1959 at Sonja Haraldsen møtte kronprins Harald for første gang. Ni år senere ble det klart at hun fikk gifte seg med sin utvalgte, skriver kongehuset. I 1991 tok kong Harald over tronen og Sonja ble Norges første dronning på 53 år. Da begynte dronningens kamp for mer likestilling i det kongelige hoff.

– Hun jobbet blant annet for at det skulle være et mer balansert program for kongen og dronningen. Hun gjorde sånne justeringer som at hun kunne holde taler om næringslivet, det trengte ikke bare være faren min som gjorde det. Og at det var like naturlig at min far fulgte opp kulturfeltet, ikke bare hun. Dette er noe vi har prøvd å videre­føre i vårt arbeid, Mette og jeg, forteller kronprins Haakon.

I intervjuet, som er gjort i sammenheng med kvinnedagen 8. mars, sier kronprinsen at han selv er feminist, og takker kvinnene som har tatt støyten og banet vei opp gjennom tidene.