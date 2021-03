690 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 690 koronasmittede i Norge. Det er 120 flere enn dagen før. Samtidig er over 200.000 personer nå fullvaksinert i Norge.

Ved midnatt natt til lørdag er det registrert 74.183 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

I Oslo ble det registrert 227 nye smittetilfeller det siste døgnet.

Senatet er enige om ledighetsstønad

Senatet har blitt enige om størrelsen på utbetalinger til arbeidsledige amerikanere, og den videre behandlingen av Bidens koronakrisepakke kan dermed fortsette. Det var den moderate demokratiske senatoren Joe Manchin som holdt igjen bremsen, men etter ni timer stillstand, ble det landet et kompromiss.

Krisepakken er president Joe Bidens fremste prioritet, og sikter seg inn på å bøte på de skadevirkningene koronapandemien har påført den amerikanske økonomien. Pakken har en verdi på svimlende 1.900 milliarder dollar.

California åpner opp fornøyelsesparker og utendørs arrangementer i april

I California kan blant annet baseballstadioner, Disneyland og andre fornøyelsesparker åpne dørene for noen besøkende 1. april. Det blir første gang på over et år at folk har kunnet besøke fornøyelsesparker i USAs mest folkerike delstat.

I tråd med nye regler lagt fram av guvernør Gavin Newsoms administrasjon fredag, vil også et begrenset antall publikummere bli tillatt ved utendørs sportsarrangementer og kulturarrangementer.

Nasas Mars-robot har hatt sin første kjøretur

Nasa-roboten Perseverance har i løpet av uka kjørt 21 fot, drøyt 6 meter, på Mars, to uker etter at den landet.

Roboten forlot landingsstedet for sin første testrunde torsdag. Kjøreturen på drøyt 33 minutter gikk litt rundt omkring og fram og tilbake, og gikk så bra at sekshjulingen igjen var ute på vift fredag.

Flere ungdommer anmeldt etter fester natt til lørdag

Politiet har anmeldt flere festdeltakere både i Bærum og i Oslo etter brudd på smittevernregler natt til lørdag. Også i Agder har politiet måtte gripe inn.

På Bekkestua i Bærum ble 23 unge festdeltakerne, i alderen 15–16 år anmeldt for brudd på smittevernreglene, mens på Blindern i Oslo led elleve festdeltakere samme skjebne.

Zuccarello scoret i Minnesota Wilds-seier

Mats Zuccarello åpnet scoringskontoen for Minnesota Wild over Arizona Coyotes etter 4.27 i første periode i NHL-kampen natt til lørdag norsk tid.

Minnesota Wild vant til slutt 5–1 og Zuccarello fikk totalt 18 minutter og 44 sekunder på isen og totalt to målpoeng.