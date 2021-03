Raja åpner for større pokerlag

Dagens regelverk tillater ikke å samle mer enn ti personer til et privat pokerlag.

– Hvis en gjeng skulle møtes til et pokerlag og de plutselig har vært 11 mennesker, har de vært lovbrytere. Nå gjør vi noe med det, sier Abid Raja til VG.

På grunn av regelverket har NM i poker måttet arrangeres i utlandet, nå åpner Raja for at det kan foregå i Norge.

Forslaget får, ikke overraskende, støtte fra Norsk Pokerforbund, som også mener at Norsk Tipping må få anledning til å tilby pokerspill.

Pernille Huseby, generalsekretær i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan, er mer skeptisk til ideen. Hun mener at en ny øvre grense på 20 personer er uforholdsmessig høy, og peker på at å arrangere et poker-NM i Norge vil alminneliggjøre kortspillet.

Innføringen av den nye grensen vil i praksis måtte vente til koronatiltakene er over.