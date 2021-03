– Det finnes ingen unnskyldning for at Ahus med ansvar for en befolkning på nesten 600.000 mennesker, fortsatt opererer med 10 ordinære intensivplasser i daglig drift, sier overlege Jon Henrik Laake ved Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) til VG.

Laake, som også er leder i Norsk anestesiologisk forening, sier antallet også var for lite den gang sykehuset ble bygd.

– Nå har det gått 12 år, og sykehuset har hatt god tid på seg nå til å utdanne personell og bygge opp intensivkapasitet, sier Laake.

Ifølge han skulle det vært 32–33 intensivplasser på sykehuset dersom Ahus hadde hatt samme intensivkapasitet som gjennomsnittet i Norge.

Sykehusdirektør Øystein Mæland sa på en pressekonferanse fredag at sykehuset over tid har jobbet med å øke intensivkapasiteten, blant annet ved å sette av penger til å utdanne sine egne ansatte til å bli intensivsykepleiere. Dette er det satt av rundt 20 millioner kroner til i år.

Han sier at de vil fortsette å øke denne kapasiteten også etter pandemien.