20-åringen er også dømt for å ha forlatt mannen i hjelpeløs tilstand, samt brudd på vegtrafikkloven. Han fratas retten til å kjøre bil for alltid og må betale erstatning på 270.000 kroner.

Hendelsen skjedde natt til torsdag 6. juni 2019 i Bergen. Etter en uoverensstemmelse kjørte 20-åringen etter kameraten som forsøkte å forlate stedet på moped, ifølge dommen fra tingretten.

Der heter det videre at tiltalte kjørte inn i mopeden, slik at kameraten falt av, før han kjørte over ham. Fornærmede ble påført potensielt livstruende skader.

Tiltalte hevdet i retten at han kjørte på mopeden etter at kameraten snudde seg slik at farten ble lavere og at det var et uhell. Retten mener derimot at han «handlet med i det minste et sløret forsett».

Den da 19 år gamle mannen skal ha forlatt stedet uten å tilkalle eller ytet nødvendig hjelp. Han har i retten forklart at han vet at han burde ha stoppet, men at han trodde det var mopeden og ikke kameraten han hadde kjørt over.

Overfor Bergens Tidende sier Helene Elness, som er forsvarer for 20-åringen, at hun ikke har snakket med ham om dommen og derfor ikke kan uttale seg.