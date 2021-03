Tillitsvalgt: Kapasiteten på Ahus var sprengt allerede i helgen

– Ansatte som hadde fri, ble kalt inn for å jobbe ekstra, og flere intensivpasienter på respirator ble flyttet til andre sykehus, sier Clemetsen til avisen.

Ifølge overlegen ble Akershus Universitetssykehus (Ahus) tirsdag satt i gul beredskap etter sterkt press fra de ansatte.

– Det var svært travelt i helgen. Man fikk til slutt overført fire intuberte pasienter til Diakonhjemmet, Bærum Sykehus og Rikshospitalet. Dette er pasienter som kommer i tillegg til de 28 pasientene som er innlagt på Ahus nå, sier Clemetsen til VG.

Han reagerer på at sykehusdirektør Øystein Mæland senest mandag uttalte til NTB at Ahus ikke hadde kapasitetsproblemet.

I et svar på kritikken fra Clementsen skriver Mæland at det «ved stor pasientpågang er helt vanlig og i tråd med de enkelte avdelingenes planer at det kalles inn ekstra personell ved behov.»