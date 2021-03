(Denne saken ble først publisert på Bistandsaktuelt.no).

Nettet begynner å snøre seg rundt fredsprisvinner og statsminister i Etiopia Abyi Ahmed og hans påstander om krigen i det nordlige Etiopia. Han må nå håndtere en stadig voksende mengde internasjonale anklager om ekstreme overgrep begått under Tigray-krigen.

Statsministeren selv hevdet på et tidspunkt i fjor, da regionhovedstaden Mekelle ble inntatt, at krigen i Tigray var over og at ingen sivile var drept under militæroperasjonen. Nå begynner imidlertid den grufulle sannheten å sive ut fra den lukkede regionen, der krigshandlinger og overgrep fortsatt pågår.

Har fått bekreftet omfattende flybombing

FNs menneskerettighetskontor uttalte i dag 4. mars at de hadde fått bekreftet informasjon som tilsier at det er begått grove overgrep som kan omfatte «krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten» i Tigray. FN-organet mener at overgrepene også er begått av eritreiske styrker, ifølge Al Jazeera.

På tross av at store deler av Tigray-regionen har vært stengt for internasjonale rapportører har FNs menneskerettighetskontor fått bekreftet informasjon om enkelte av de grove hendelsene som fant sted under krigens første uker i november i fjor, blant annet omfattende flybombing i byene Mekelle, Humera og Adigrat.

FN har også fått bekreftet rapporter om alvorlige menneskerettighetsbrudd og overgrep, inkludert massedrap i den kjente hellige byen Axum og ved klosteret i småbyen Dengelat. I begge tilfeller skal overgrepene ha blitt begått av eritreiske væpnede styrker.

Stor massakre: Flere hundre drept

Sist uke offentliggjorde Amnesty en rapport som fastslo at eritreiske soldater hadde begått en stor massakre i byen Axum i Tigray. Flere hundre skal ha blitt drept i denne massakren, der lik skal ha blitt liggende i gatene, mens eritreiske soldater nektet lokalbefolkningen å begrave sine døde. Dette skal ha skjedd under krigens første uker i november og bekreftes av øyenvitner og satelittbilder.

Amnesty mener at drapene skal ha skjedd på en «koordinert og systematisk» måte – med mål om «å terrorisere befolkning til underkastelse», heter det i rapporten.

Like etter offentliggjøringen av Amnesty-rapporten kom også CNN med en svært avslørende reportasje og sjokkerende lydopptak med vitner som forteller om en annen massakre i Tigray, under en religiøs festival i småbyen Dengelat, sentralt i regionen.

CNN har fått dokumentert minst 50 drepte. Trolig var det totale antallet minst det dobbelte. Blant de døde var prester, gamle menn, kvinner, hele familier og en gruppe på mer enn 20 søndagsskolebarn, noen så unge som 14 år, ifølge øyenvitner, foreldre og en lærer.

Reporter avslørte sex-overgrep

Bistandsaktuelts reporter i Etiopia, frilanseren Lucy Kassa, avslørte på sin side, i en artikkel i Los Angeles Times omfattende sex-overgrep mot lokale tigrayiske kvinner begått av eritreiske soldater. Det skjedde samme uke som vår reporter ble angrepet, slått i gulvet og truet på livet av tre sivilkledde bevæpnede menn i sin egen bolig i Addis Abeba.

Hun flyktet senere fra landet - med

Etiopias statsminister og fredsprisvinner Abyi Ahmeds uttalelser tidlig i krigen har kommet i et mer og mer underlig lys. Her møter Ahmed Norges statsminister Erna Solberg under et besøk i Etiopia 9. og 10. februar 2019 i forbindelse med det årlige toppmøtet i Den afrikanske union (AU). Foto: Arvid Samland / SMK/NTB

hjelp fra internasjonale presseorganisasjoner. Flere etiopiske og internasjonale journalister har de siste månedene opplevd å bli utsatt for vold, få dødstrusler eller bli arrestert. Denne uka ble fire mediearbeidere, blant dem BBCs reporter Girmay Gebru, arrestert etter at de først hadde fått tillatelse til å dra til den tigrayiske regionhovedstaden Mekelle.

Helt siden krigen startet – samme dag som presidentvalget i USA 6. november – har Tigray-regionen vært mer eller mindre lukket for presse, menneskerettighetsorganisasjoner og humanitær hjelpeinnsats.

FN: Alle aktører kan være skyldige

FNs menneskerettighetssjef sier at alle aktører – både Etiopias regjeringsstyrker, amhariske regionstyrker, eritreiske regjeringsstyrker og soldater tilhørende Tigray-folkets frigjøringsfront (den tidligere Tigray-ledelsens regionale styrker, red.anm.) – kan ha gjort seg skyldig i krigsforbrytelser.

Det er nå et akutt behov for at det foretas en uavhengig undersøkelse av situasjonen i den krigsherjede regionen, mener FNs høykommisær for menneskerettigheter Michelet Bachelet. Hun er også kjent som tidligere president i Chile, i to perioder.

«I en situasjon med en rekke aktører involvert i konflikten, med total avvisning (av overgrepspåstander, red.anm.) samtidig som skyld legges på andre, er det et tydelig behov for en objektiv, uavhengig gransking av disse rapportene», sier hun i uttalelsen.

FNs menneskerettighetskontor mottar fortsatt informasjon om pågående kamper, særlig i sentrale deler av Tigray. Bachelet karakteriserte meldingene som «dypt bekymringsfulle rapporter om seksuell og kjønnsbasert vold, utenomrettslige henrettelser, omfattende ødeleggelser og plyndring».

Hun uttrykte også bekymring for flere arrestasjoner av journalister og viste til fryktskapende uttalelser fra en etiopisk regjeringstalsmann om at de som «feilinformerer internasjonale medier» vil bli holdt ansvarlig.

Ingen kommentar

Det har foreløpig ikke kommet noe svar til FN-uttalelsen fra statsminister Abyi Ahmeds regjering, ifølge Al Jazeera.

Påstandene om at eritreiske styrker spiller en svært sentral rolle i Tigray-konflikten har etter hvert kommet fra en rekke uavhengige kilder, mens regjeringstalsmenn har nektet å erkjenne forholdet. Forholdet er kontroversielt siden Eritrea i mange år var Etiopias motstander i en bldoig storkrig.

Bistandsaktuelt intervjuet i januar to norsketiopere – med familie i Tigray - som begge fortalte at deres fedre hadde blitt drept av eritreiske soldater under krigen.

Biden-regjeringen uttrykker dyp bekymring

USAs utenriksminister Antony Blinken kom 27. januar med en uttalelse der han uttrykker alvorlig bekymring over grusomhetene.

«Vi fordømmer på det sterkeste drapene, bortføringer, tvangsflyttinger, sex-overgrep og andre alvorlige menneskerettighetsbrudd og overgrep som ulike organisasjoner har rapportert om i Tigray. Vi er også dypt bekymret over den økende humanitære krisen.», heter det i uttalelsen.

Blinken sier at USA gjentatte ganger har oppfordret Etiopias regjering om å avslutte voldshandlingene og sikre uhindret humanitær tilgang til befolkningen i regionen, samt at regjeringen må tillate uavhengige undersøkelser av påstandene om overgrep. Han sier samtidig at en umiddelbar tilbaketrekning av eritreiske styrker og amhariske regionstyrker er viktige første steg for å normalisere situasjonen. Utenriksministeren oppfordrer samtidig alle parter om å erklære ensidige våpenhviler.

Tirsdag denne uka hadde USAs utenriksminister også en telefonsamtale med Etiopias statsminister der han uttrykte USAs bekymring over både menneskerettighetskrisen og den humanitære krisen. Blinken tilbød samtidig amerikansk humanitær hjelp til sivilbefolkningen.

Etiopia har tidligere blitt regnet som en USA-alliert i regionen, men står nå oppe i en konflikt med en annen USA-alliert, Egypt, om byggingen av et stort vannkraftverk og demning på Nilen.