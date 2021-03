Næringsministeren vil ikke blande seg inn i Hydro-salg av valseverk

Amerikanske KPS Capital Partners har kjøpt Hydros valseverk for 14,2 milliarder kroner.

– Jeg registrerer at Hydro ikke lenger ser seg tjent med å ha valsede produkter som en del av porteføljen. Dette er en beslutning som er fattet av styret. Som eier respekterer jeg rollefordelingen mellom styret og eier. Det er styret som har ansvaret for å forvalte selskapet. Dette er prinsipper som det er bred politisk enighet om, sier Nybø til NTB.

Nærings- og fiskeridepartementet eier 34,3 prosent av Norsk Hydro ASA. Folketrygdfondet har 5,3 prosent av aksjene.

Transaksjonen omfatter 5.000 ansatte. 650 av dem jobber på Karmøy og Holmestrand.

– Jeg har stor forståelse for at de ansatte er bekymret for jobbene sine nå som denne delen av selskapet selges ut av Hydro, sier næringsministeren.

– Nå håper jeg at de nye eierne vil se verdien av det gode arbeidet som utføres på Karmøy og i Holmestrand, slik at vi får videreutviklet arbeidsplassene og kompetansen i lokalsamfunnene. Jeg er opptatt av at den nye eieren tar godt vare på de norske valseverkene og arbeidsplassene, fortsetter hun.