Melby vil innføre fullføringsrett i videregående skole

Elever har i dag lovfestet rett til videregående opplæring. Men de har ikke rett til å fullføre og bestå.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at opp mot 5.500 elever årlig mister retten til offentlig finansiert videregående opplæring. Dersom disse vil ha vitnemål, må de selv betale for privateksamener senere.

– Vi vil gjennomføre en historisk utvidelse av retten til videregående opplæring, slik at alle får en reell mulighet til å fullføre og bestå, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Hun håper at dette vil føre til at skolene tar mer ansvar for elever som ikke lykkes med å bestå fag på første forsøk. Elever kan ha muligheten til å fullføre dersom de blir gitt en ny sjanse og litt bedre tid, mener Melby.