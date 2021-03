– De seks kommunene har en raskt økende smittetrend, og det er ukjent smittevei til flere av de smittede. Dette er dessuten et område hvor det er stor mobilitet mellom kommunene. Regjeringen har derfor etter ønske fra kommunene besluttet å innføre regionale tiltak, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

Reglene gjelder fra midnatt, natt til fredag 5. mars til og med tirsdag 16. mars. Det vil gjøres en ny vurdering innen tiltakene løper ut.

Færder og Tønsberg kommune får tiltak på nivå A (særlig høyt) , mens fire andre kommunene får tiltaksnivå B (høyt).

Nødvendig å agere kraftfullt

– Vi har de siste dagene hatt sterk økende smitte og også stor forekomst av villsmitte, det vil si smitte med ukjent smittevei. Det er helt nødvendig å agere raskt og kraftfullt på denne situasjonen for å begrense smitteutbruddet, sier ordfører Anne Rygh Pedersen i Tønsberg kommune.

Den siste tiden har det blitt funnet flere tilfeller av villsmitte i kommunen, altså smitte man ikke vet hvor kommer fra.

– Når vi har en villsmitte på mellom 25–35 prosent, så må vi gjøre det vi kan for å få bedre kontroll. Så vet vi også at tiltakene som innføres nå vil oppleves som vanskelig for mange mennesker. Det har jeg stor respekt for, og jeg håper vi vil se en god effekt av tiltakene slik at vi kan gå tilbake til en mer normal hverdag ganske raskt, sier Rygh Pedersen.

Påbud og forbud

Tønsberg kommune innførte munnbindpåbud og arrangementsforbud onsdag 3. mars. Natt til fredag 5. mars kommer det altså ytterligere tiltak gjennom den regionale forskriften.

Tidligere har to områder på Østlandet (rundt Halden og Nordre Follo), samt Bergen/Ulvik i Vestland fylke fått innført lignende regionale tiltakspakker. Disse tiltakene er opphevet.