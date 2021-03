Tiril Udnes Weng, Heidi Weng og Therese Johaug utgjorde resten av den norske gullkvartetten.

Russland tok sølvet, mens Finland ble nummer tre. Jessie Diggins gikk USA inn til fjerdeplass.

– Dette er helt sjukt. Det sjukeste er at jeg hadde sett for meg alt av scenarioer, men at jeg skulle gå ut med en luke på 15-20 sekunder på Russland, var ikke en av dem, sa en jublende Fossesholm til NRK.

– Jeg har ikke ord. Det vi får oppleve i dag er en sånn indre og ekte idrettsglede. Vi var ikke favoritter i dag. Det var det Sverige som var, sa Therese Johaug og takket alle som hadde bidratt til triumfen.

Regjerende verdensmester Sverige var stor favoritt etter at flere av nasjonens løpere viste solid form på 10-kilometeren og slo mange av de norske jentene klart der.

For Charlotte Kalla & co. ble imidlertid stafetten det reneste mareritt. Sjetteplass ble fasiten.

Glatte svenske ski

Jonna Sundling fikk trøbbel allerede på første etappe, slet med glatte ski og kom inn vel tolv sekunder bak Norges Tiril Udnes Weng til veksling. Tendensen fortsatte for Charlotte Kalla. Også hun så ut til å ha glatte ski og slet tungt.

Etter to etapper var det mer enn halvannet minutt opp til Norge i tet.

En ny, meget sterk prestasjon av Therese Johaug ble helt avgjørende for utfallet av stafetten. Hun skaffet en luke til Russland på nesten 20 sekunder.

Dermed kunne ankerkvinnen Fossesholm sikre gullet uten å måtte ut i spurtduell med noen av konkurrentene.

Stafettseieren sendte Therese Johaug opp på 13 VM-gull hittil i karrieren.

Tilbake på topp

Etter et lite væromslag i Oberstdorf var løypene mindre løse torsdag enn tidligere i mesterskapet.

Sverige kunne blitt den tredje nasjonen med mer enn ett stafettgull i VM for kvinner siden 2003. Finland vant i 2007 og 2009. Norge hadde fire strake triumfer i perioden 2011 til 2017.

Det gjenstår én konkurranse for jentene i VM. Det er tremila som går lørdag. Der er Johaug klar favoritt til å ta sin fjerde tittel i dette mesterskapet.

Det vil i så fall være rekord for henne. Hun har aldri tidligere vunnet så mange konkurranser i løpet av et VM. I 2015 og 2017 ble det tre gull på Dalsbygda-jenta.