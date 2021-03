Reisesalget økte straks etter FHI og Høies gladmelding

– Ja, reaksjonen kom meget raskt etter disse uttalelsene. Det viser nok bare at det er et stort reisesug hos mange nordmenn som savner ferieturene sine til Syden dypt, sier kommersiell direktør Terje Berge i Finn Reise til Flysmart24.

Folkehelseinstituttets smitteverndirektør Geir Bukholm uttalte tirsdag at han tror grensene kan åpnes i slutten av mai når alle over 45 år etter planen har fått første dose med coronavaksine. Dagen etter sa Høie at et slikt scenario ikke er utenkelig.

Utenlandsreiser har vært frarådet siden Norge stengte ned i mars i fjor. Reiserådet gjelder fram til 15. april, men kan bli forlenget.