Smitten stiger flere steder

Tallet er det høyeste siden 24. februar. Da testet 26 personer positivt, skriver Fredriksstad Blad.

Av de smittede er 16 nærkontakter til tidligere påviste smittetilfeller. Én har ukjent smittevei, mens smitteveien til den siste kartlegges.

I forrige uke ble det påvist 94 nye tilfeller i Fredrikstad. Uken før var tallet 60.

Nesten dobling i Bærum

Det siste døgnet er det registrert 36 nye coronasmittede i Bærum kommune, en økning fra 19 dagen før.







De positive prøvene er blant annet knyttet til Oslo International School, Storøya skole, Stabekk videregående skole og fire barnehager, samt hjemmetjenesten, flere sykehjem og samlokaliserte boliger.

Totalt har 2.213 personer fått påvist covid-19 under pandemien, ifølge kommunens oversikt.

Torsdag klokken 14 møtes formannskapet i Bærum kommune for å diskutere nye coronatiltak.

Sarpsborg opplever økt smitte. Foto: Terje Pedersen / NTB

Endringer for Sarpsborg

Sarpsborg har registrert 57 coronatilfeller så langt denne uka. 16 av dem ble registrert onsdag.







Ifølge kommunen har 15 av onsdagens tilfeller kjent smittevei. Tolv ble smittet i husstanden, mens de tre øvrige ble smittet på henholdsvis arbeidsplassen, treningssenter og en privat sammenkomst.

De siste ti døgnene er det registrert 104 nye coronatilfeller, viser oversikten til Sarpsborg Arbeiderblad.

Tirsdag ble det kjent at Sarpsborg og andre kommuner med høyt smittetrykk skal få flere coronavaksiner.

Høyeste smittetallet siden januar

Det siste døgnet er det registrert 16 nye coronasmittede i Drammen, det høyeste tallet siden 21. januar.

– Dagens antall smittede sier oss at vi fortsatt står i en utfordrende situasjon. Mange av kommunene rundt oss har over en periode hatt et høyt smittetrykk, og med stadig økende antall av smittede med mutante virus, sier ordfører Monica Myrvold Berg.