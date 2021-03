Sykefraværet falt i fjerde kvartal

Det totale sykefraværet falt med 2,5 prosent fra tredje til fjerde kvartal og endte på 6,1 prosent, viser sesongjusterte tall fra Nav. Dette kommer som et utslag av et fall i det egenmeldte fraværet på 15,6 prosent.

– Det sesongjusterte legemeldte fraværet er stabilt sammenlignet med forrige kvartal, men hvis vi sammenligner hele 2020 med 2019, er det er fortsatt høyere enn før koronapandemien. Det egenmeldte sykefraværet økte kraftig i tredje kvartal, men er nå tilbake til det som er normalen, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

For å få et tydeligere bilde av koronapandemiens påvirkning på sykefraværet, har Nav ikke justert for influensa- eller koronadiagnoser.