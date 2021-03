Engelsk virusvariant kom til Norge fra ti land

Den nye virusvarianten kalt B.1.1.7 ble først meldt fra England, men den kom også til Norge fra Polen, Dubai, Kosovo, Polen, Romania, Slovakia, Spania, Sverige og USA, skriver Aftenposten.

Så langt i år er det påvist 62 nye og ulike importtilfeller av denne varianten, ifølge ukesrapporten fra FHI. Det gjelder i de tilfellene smittesporerne til Folkehelseinstituttet har tilgang til reiseinformasjon.

I alt 43 av tilfellene kom fra Storbritannia. Det skyldes at alle smitteprøver med reisende herfra ble analysert grundig, ifølge avisen.

Fem av tilfellene kom fra Polen, mens det kom to fra både Dubai og Spania. De andre landene sto for ett tilfelle hver, mens to importtilfeller kom fra ukjent land, og tre kommer fra Afrika. FHI har spesifisert hvilke land det gjelder.