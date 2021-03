IS-tiltalt kvinne frykter konsekvensene av å ha samarbeidet med politiet

– Hun har samarbeidet med Politiets sikkerhetstjeneste og hun har tatt uttrykkelig avstand fra IS. Etter å ha levd under IS i lang tid er hun godt kjent med hvordan en slik avstandtagen blir møtt, sier advokat Nils Christian Nordhus til NTB.

Hans klient avsluttet onsdag formiddag sin forklaring for Oslo tingrett, etter gjennom to rettsdager å ha fortalt sin historie fra livet under IS i Syria. Hun dro nedover som 22-åring for å slutte seg til den norske-chilenske fremmedkrigeren Bastian Vasquez – islamisten hun etter noen måneders flørt hadde giftet seg med over internett bare uker før hun dro.

Etter sju høydramatiske år, hvorav seks av dem i IS-kontrollerte områder, vendte hun tilbake til Norge. Da sørget norske myndigheter for å redde henne ut av al-Hol-leiren, hvor hun var internert sammen med sine to små barn.

– Hun kunne ha nektet å forklare seg da hun kom hjem og ble lagt inn på Ullevål sykehus, men har valgt å dele hele sin historie med PST. Hun er klar på at det har en kostnadsside, sier Nordhus, som verken vil bekrefte eller avkrefte at det er iverksatt sikkerhetstiltak rundt kvinnen etter at hun ble løslatt fra varetekt.

– Jeg er redd

– Jeg har sittet inne i et helt år og ikke fått snakket med så mange andre enn familien. Men jeg er redd. Både for å bli sett på som en tyster og som en frafallen, svarte den nå 30 år gamle kvinnen på spørsmål fra tingrettsdommer Ingemar Nestor Nilsen helt avslutningsvis i forklaringen.

Han stilte spørsmål rundt sikkerhetssituasjonen hennes i lys av det utstrakte samarbeidet hun har hatt med Politiets sikkerhetstjeneste (PST) etter at hun ble hentet ut av al-Hol-leiren. Hun har gitt til sammen elleve avhør i løpet av 12–13 avhørsdager, og forklart seg grundig og detaljert om sin egen sak, men også om forhold som ligger utenfor de konkrete spørsmålene som behandles i Oslo tingrett.

– Det er problematisk. Det miljøet godtar ikke at du snakker med politiet i det hele tatt, sa tiltalte, som nå sier hun tar avstand fra IS og den ytterliggående tolkningen av islam.

Hun ønsker å gjenoppta kontakten med barna og familien, samt fortsette studiene hun hoppet av da hun ble med i miljøet i og rundt Islam Net og Profetens Ummah i 2011.

Nordhus understreker at kvinnen er blitt godt ivaretatt under varetektsperioden. I et intervju med NTB før straffesaken kom opp, uttalte han at han har «tillit til at PST foretar de nødvendige vurderinger opp mot dette» (sikkerhetssituasjonen hennes, red.anm.).

Fortalte ikke familien

Den tiltalte kvinnen har fortalt i retten hvordan hun måtte utstå hyppig vold, seksuelle overgrep og svært begrenset bevegelses- og kommunikasjonsfrihet i de over to årene hun levde med Bastian Vasquez i Syria. Likevel formidlet hun ikke på noe tidspunkt til sin egen familie i Norge eller til familien til Vasquez noe om forholdene hun levde under.

At hun begynte å ønske seg hjem bare måneder etter at hun kom til Syria, og at hun i årene etterpå gjorde seg betydelige anstrengelser for å rømme fra krigen og landet, er en bjelke i henne forsvar. Hun nekter straffskyld blant annet fordi hun hevder å ha blitt holdt tilbake med tvang og reelt sett ikke hadde noe annet valg enn å bli værende.

Da Vasquez døde mens han produserte bomber for IS, var det hans far som ga henne råd og hjelp da hun forsøkte å komme seg ut.

– De hadde akkurat mistet sin sønn, som de fortsatt elsket. De hadde et godt forhold til ham før han endret seg, svarte kvinnen på spørsmål om hvorfor hun ikke fortalte faren hva Vasquez hadde utsatt henne for.

Når det gjaldt sin egen familie, framholdt hun at hun ikke nevnte noe om forholdene i sitt syriske hjem fordi hun ikke ville bekymre foreldrene og fordi de ikke kunne være der for å hjelpe henne.