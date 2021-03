Terrortiltalt kvinne fortalte ikke familien om skrekkregimet i Syria

Ikke på noe tidspunkt formidlet hun til sin egen familie i Norge eller til familien til ektemannen Bastian Vasquez om hvilke forhold hun levde under. Den nå 30 år gamle kvinnen har fortalt i retten hvordan hun måtte utstå hyppig vold, seksuelle overgrep og svært begrenset bevegelses- og kommunikasjonsfrihet mens hun levde med Vasquez.

At hun ønsket seg hjem bare måneder etter at hun kom til Syria – hovedsakelig fordi ektemannen hadde blitt stadig mer voldelig og ustabil – er en bjelke i henne forsvar for retten. Hun nekter straffskyld blant annet fordi hun hevder å ha blitt holdt tilbake med tvang og reelt sett ikke hadde noe annet valg enn å bli værende.

Da ektemannen døde mens han produserte bomber for IS, var det ektemannens familie kvinnen tok kontakt med for å få hjelp til å komme seg ut av det krigsherjede landet. Det var Vasquez' far som hjalp henne med å komme i kontakt med en norsk advokat og som ga råd og hjelp da hun forsøkte å komme seg ut, opplyste hun da hun fortsatte sin forklaring for Oslo tingrett onsdag morgen.

– De hadde akkurat mistet sin sønn, som de fortsatt elsket. De hadde et godt forhold til ham før han endret seg, svarte kvinnen på spørsmål om hvorfor hun ikke fortalte faren hva Vasquez hadde utsatt henne for.

Når det gjaldt sin egen familie, framholdt hun at hun ikke nevnte noe om forholdene i sitt syriske hjem fordi de ikke kunne være der for å hjelpe henne.

– Jeg ville ikke at de skulle bli bekymret. Det hadde vært rart å skulle fortelle det til dem uten at de kunne være der for meg, sa hun.