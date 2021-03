Ordførere i Finnmark vil ha russisk Sputnik-vaksine

Flere ordførere i Finnmark svarer på spørsmål fra NRK at de mener Norge burde kunne ta i bruk den russiske vaksinen dersom den blir godkjent av det europeiske legemiddelkontoret EMA.

Fungerende ordfører Pål Gabrielsen (SV) i grensekommunen Sør-Varanger mener situasjonen med at kommuner blir satt opp mot hverandre på grunn av knapphet på vaksiner er uheldig.

Gabrielsen mener det kunne vært løst ved at Norge hadde tatt kontakt med Russland for å få tilgang til Sputnik-vaksinen. Han viser til at kommunen allerede har et godt samarbeid mellom lokale og nasjonale russiske myndigheter

– Det ville vært en naturlig del av vår vurdering om vi ville tatt inn Sputnik V-vaksinen. Og uten at jeg skal si noe utfallet på forhånd, så tror jeg nok at vi ville tatt den inn, sier Gabrielsen.

Hammerfest-ordfører Marianne Sivertsen Næss (Ap) skriver til NRK at hun skulle ønske det var tilgang til flere vaksiner. Senterpartiets Marit Arnstad sier til Klassekampen at hun mener Sputnik V er god kandidat for å sikre Norge flere vaksiner.